A carregar o vídeo ...

O Barcelona desiludiu contra os amadores do Olot mas marcou um golo que fica na retina no jogo-treino. Ao minuto 28, Ter Stegen começou o ataque na área blaugrana, serviu Aubameyang com um pontapé longo e o gabonês marcou de fora da área, agradecendo ao guarda-redes.