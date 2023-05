Sergio Busquets despede-se do Barcelona: «Não é uma decisão fácil mas chegou o momento»

A carregar o vídeo ...

Sergio Busquets vai deixar o Barcelona no final da temporada, depois de 18 épocas no clube e mais de três dezenas de títulos conquistados, anunciou o emblema catalão. Busquets, de 34 anos, chegou ao Barcelona em 2005 e, depois de duas épocas nos escalões de formação e uma na equipa B, foi promovido à equipa principal em 2008, permanecendo 15 temporadas ao mais alto nível nos catalães. "Chegou o momento de anunciar que esta será a minha última temporada no Barça. Tudo tem um início e um fim e apesar de não ser uma decisão fácil, creio que chegou o momento", disse Busquets, num vídeo divulgado pelo clube.