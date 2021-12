Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assistiu na bancada do Estádio José Gomes ao triunfo do Estrela da Amadora sobre o Casa Pia, por 1-0, com o único golo a ser apontado precisamente pelo filho, que também se chama Sérgio Conceição. O lateral da formação amadorense marcou de penálti e apontou para a bancada, dedicando o golo ao pai.