Sérgio Conceição explicou esta sexta-feira, na antevisão ao jogo de amanhã, com o Casa Pia, como foram as horas depois da derrota com o Estoril. O treinador explicou que a equipa analisou o que correu mal, garantiu que não há falta de querer no seio do grupo, mas avisou que é preciso ir sempre ao limite.