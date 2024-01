Sérgio Conceição: «David Carmo não está 'morto' e não é vítima nenhuma»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre os jogadores que chegaram no último verão e que têm tido dificuldades de adaptação, Sérgio Conceição abordou o mau momento de David Carmo e até revelou que Pinto da Costa recusou uma proposta de empréstimo pelo central português. O técnico do FC Porto abordou ainda a forma intensa como vive a profissão: "Os outros também não gostam de perder, claro, mas há uns que depois de um jogo vão jantar. Eu não. Para comer é difícil, para dormir também, mas faz parte. Quando era miúdo levantava-me para ver que nota me tinham dado nos jornais", disse, na antevisão ao duelo de amanhã com o Boavista.