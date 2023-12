Sérgio Conceição e Hugo Viana 'pegados' após o clássico: treinador e dirigente tiveram de ser separados

A carregar o vídeo ...

Já depois do apito final no Sporting-FC Porto (2-0), Sérgio Conceição e Hugo Viana pegaram-se junto aos bancos e tiveram de ser separados por elementos de ambas as equipas. De resto, Rúben Amorim não escondeu o entusiasmo na reta final, puxando pelos adeptos, e Conceição e Luís Gonçalves interpelaram o árbitro no centro do relvado.