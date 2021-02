Sérgio Conceição e o festejo com o filho Francisco: «A mim também me caiu uma lágrima. Somos humanos...»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição admitiu que também se emocionou abraçado ao filho, Francisco, que este sábado se estreou pelo FC Porto e realizou uma excelente exibição diante do Boavista (2-2), conquistando um penálti - que Sérgio Oliveira falhou - e sendo decisivo para o 3-2, que seria depois anulado. Entre a festa do terceiro golo e a decisão do árbitro em invalidar o lance, Sérgio e Francisco trocaram um abraço emocionado