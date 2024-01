A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a evolução que a equipa tem tido nos últimos tempos. Em declarações na conferência de imprensa no final do jogo com o Farense, o treinador do FC Porto salientou o trajeto que os seus jogadores têm feito e como isso tem tido um impacto positivo no coletivo.