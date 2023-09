A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição comparou a exibição do FC Porto em Hamburgo, diante do Shakhtar, ao último jogo da equipa para o campeonato, diante do Estrela da Amadora. Na conferência de imprensa no final da partida disputada na Alemanha, o treiandor dos dragões não deixou de assinalar ainda as estreias de Iván Jaime e Alan Varela na competição milionária.