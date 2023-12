Sérgio Conceição: «Não basta ter contrato, é preciso sentir o clube»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição avisou que "o estado de espírito e a mentalidade têm de estar sempre presentes", incluindo na equipa técnica, e avisa que "não basta ter contrato, é preciso sentir o clube e jogar à FC Porto". O treinador falava na conferência de antevisão do jogo de amanhã com o Casa Pia, lembrado a derrota a meio da semana, com o Estoril, para a Taça da Liga.