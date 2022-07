Sérgio Conceição não gostou de 'agarrão' de adepto, mas tudo mudou quando viu quem era

A carregar o vídeo ...

Um momento insólito, captado por Record, aconteceu na chegada da comitiva do FC Porto a Faro. Sérgio Conceição seguia o seu trajeto no aeroporto até que um adepto agarrou-o pelo braço. O treinador não gostou e gesticulou durante dois segundos, até que o adepto revelou a sua identidade. Nem mais, nem menos do que Nando, que foi seu colega no Leça, na década de 90. Os dois ficaram algum tempo à conversa, certamente recordando tempos passados, e tudo terminou com uma fotografia conjunta.