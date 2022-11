Sérgio Conceição: «O senhor Sousa, que está na SportTV a falar, tachista, tem de ter respeito...»

A carregar o vídeo ...

Depois de ter criticado a postura de Ricardo Sousa, Sérgio Conceição visou também José Sousa na conferência de imprensa, isto depois do primo do técnico do Mafra, na condição de comentador da SportTV, ter dito algo que não agradou ao treinador portista. Conceição acusa mesmo o comentador de ser "tachista" e exigiu "respeito pelo treinador mais titulado do FC Porto".