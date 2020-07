A carregar o vídeo ...

À saída do Estádio do Dragão, Sérgio Conceição foi engolido pelos adeptos do FC Porto, como Record mostrou neste vídeo . E como se não bastasse os cânticos dos simpatizantes azuis e brancos, o treinador portista ainda colocou aos altos berros no seu carro a música "azul e branco é o coração", celebrando euforicamente.