Sérgio Krithinas: «Dirigentes do Flamengo vão almoçar com Macedo no sábado»

Sérgio Krithinas revelou esta quinta-feira, na CMTV, que os dirigentes do Flamengo que viajam para Portugal vão encontrar-se com o empresário Bruno Macedo no sábado. O diretor-adjunto deconsidera ainda ser "estranho" o timing das duas situações (este encontro e ainda a reunião de JJ e o empresário ) e também o facto de Macedo não ser o agente que representa o treinador do Benfica.