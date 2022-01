Sérgio Krithinas e a notícia Record que o Benfica negou e as escutas confirmaram: «Um comunicado com uma mentira clara»

A carregar o vídeo ...

A 25 de março do ano passado,noticiou que Luís Filipe Vieira, na altura presidente do Benfica, estaria a negociar a contratação de Diego Costa . No mesmo dia, o clube da Luz desmentia no seu site oficial quaisquer negociações, mas a verdade é que o emblema encarnado mentiu e Vieira esteve mesmo em conversações com o avançado, à data sem clube.