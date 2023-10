A carregar o vídeo ...

Quinta-feira, antes do treino da Seleção Nacional, no Estádio do Dragão, Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho e Humberto Coelho estiveram à conversa com Pinto da Costa e Luís Gonçalves, com gargalhadas à mistura. Momento que foi analisado por Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, na CMTV.