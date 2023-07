A carregar o vídeo ...

Sérgio Krithinas fez o ponto de situação em relação ao possível regresso de João Félix ao Benfica. No Hora Record, o diretor adjunto de Record explicou que, nesta fase, o At. Madrid não quer o retorno do jogador, ao contrário do próprio Félix, que teria todo o interesse em voltar ao ponto de partida.