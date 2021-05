Sérgio Oliveira virou-se para a bancada no final do Benfica-FC Porto e disparou: «Liga Europa!»

A carregar o vídeo ...

No momento em que a equipa do FC Porto abandonava o relvado após o empate (1-1) com o Benfica, Sérgio Oliveira virou-se para uma das bancadas da Luz e disparou um sonoro "Liga Europa", desconhecendo-se se o terá feito em resposta a alguma 'boca' ou como provocação. Recorde-se que o resultado manteve dragões e águias separados por 4 pontos, com os lisboetas mais longe do acesso direto à Liga dos Campeões - o terceiro classificado terá de disputar a 3.ª pré-eliminatória.