Sergio Rico e o estranho sonho com o pai no hospital: «Ele não me ouvia, não era o meu momento»

Sergio Rico, guarda-redes do PSG que esteve entre a vida e a morte depois de sofrer um acidente com um cavalo, em maio do ano passado, contou numa entrevista à DAZN Espanha que no período em que esteve internado no hospital sonhava com o pai, que já morreu. O jogador espanhol lembrou que no sonho encontrava o pai numa rua, que o chamava mas que ele não lhe respondia. Mais tarde, acrescentou, amigos psicólogos explicaram-lhe que o pai não lhe respondeu no sonho porque não tinha chegado o momento de Sergio Rico o seguir. (Vídeo DAZN Espanha/Instagram)