A carregar o vídeo ...

À medida que as horas passam há mais pormenores da festa da Argentina no relvado do Estádio Lusail que saltam à vista, como este protagonizado por Nusret Gokce, ou Salt Bae, famoso chef turco que serve bifes com folhas de ouro. Desta vez, deixou Messi - que já tinha estado no seu restaurante - irritado por insistir em tirar um selfie.