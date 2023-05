«Seu merdas!»: dirigentes de Fluminense e Flamengo trocam insultos após dérbi na Taça do Brasil

A carregar o vídeo ...

Fluminense e Flamengo defrontaram-se, na madrugada desta quarta-feira, na 1.ª mão dos oitavos de final da Taça do Brasil, num duelo sempre muito disputado e que, nesta ocasião, terminou com um empate sem golos e com alguma tensão no túnel de acesso aos balneários. Já após o apito final, Diogo Lemos, membro da direção do Flamengo, e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, envolveram-se numa acesa troca de insultos. (Vídeo: Twitter/Superesportes MG)