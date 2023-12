A carregar o vídeo ...

O Sevilha mostrou aos sócios e simpatizantes as primeiras imagens do novo Ramón Sánchez-Pizjuán, que terá capacidade para 55 mil pessoas. Estima-se que as obras terminem no verão de 2028 e que custem mais de 300 milhões de euros, naquele que será um dos recintos do Mundial'2030.