Shaquille O'Neal descuidou-se em direto... e assumiu: «Foi da lasanha»

A carregar o vídeo ...

O NBA on TNT é um dos programas mais famosos de análise de basquetebol nos EUA, com um elenco de luxo que conta com Shaquille O'Neal, Charles Barkley e Kenny Smith, com Ernie Johnson na moderação. As risadas são parte integrante mas, desta feita, O'Neal resolveu aumentar o tom do humor. Ao intervalo do jogo entre Sacramento Kings e Golden State Warriors, o antigo poste admitiu que estava com alguns problemas relacionados com gases e até contou que tal se devia à lasanha que tinha comido...