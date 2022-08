A carregar o vídeo ...

O Zamalek de Jesualdo Ferreira voltou a ganhar e desta vez com a ajuda de um velho conhecido dos sportinguistas. Shikabala fez o golo da noite, frente ao Pyramids (3-0), mas candidatou-se seriamente ao golo do ano no Egito após um grande trabalho de pés, seguido de remate de fora da área com qualidade semelhante ou até superior.