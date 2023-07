A carregar o vídeo ...

Aos 34 anos, depois de uma passagem de 13 épocas no futebol europeu, onde se notabilizou no Borussia Dortmund, Shinji Kagawa voltou ao seu Japão e, ao que parece, continua a manter a classe que o fez ser um dos jogadores mais apreciados nos alemães. Esta sexta-feira, diante do Paris SG, foi mesmo decisivo na vitória por 3-2 do Cerezo Osaka, com um belíssimo golo num remate de fora da área.