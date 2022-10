Shunsuke Nakamura: Lembra-se dele? O príncipe dos livres diretos disse adeus aos relvados aos 44 anos

A carregar o vídeo ...

Shunsuke Nakamura fez no domingo o último jogo da carreira, aos 44 anos. O médio japonês do Yokohama FC deixou o campo, ao minuto 60, sob forte ovação na partida do segundo escalão do futebol nipónico, ante o Roasso Kumamoto. O especialista em livres diretos representou na Europa o Celtic, Reggina e Espanyol, começando a carreira ao serviço do Yokohama Marinos, em 1997. [Imagens: J.LEAGUE]