'Siii' de Cristiano Ronaldo antes do aquecimento? Equipa de basquetebol do Real Madrid mostra como se faz

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo fez história no Real Madrid e a sua marca no clube vai muito para lá do futebol. Esta quinta-feira à noite, a equipa de basquetebol dos merengues entrou no pavilhão para fazer o aquecimento, antes do jogo com o Panathinaikos, para a Euroliga, com o habitual festejo de CR7. Os jogadores arrancaram desde o túnel de acesso e quando já todas as unidades estavam no interior do recinto juntaram-se ao meio e gritaram: 'Siii!'. Este gesto já recebeu elogios por parte dos adeptos madridistas nas redes sociais. [Vídeo: Real Madrid]