Sílvio recorda efeito da saída de Jorge Jesus para o Sporting no balneário do Benfica: «Espicaçou-nos bastante»

Sílvio recordou no podcast 'Final Cut' a época de 2015/16 no Benfica, a primeira de Rui Vitória, depois de Jorge Jesus se ter mudado para o Sporting. O ex-defesa dos encarnados lembra que o agora técnico do Al Hilal acabou por espicaçar os jogadores do Benfica, que acabaram por se sagrar campeões. (vídeo YouTube)