A carregar o vídeo ...

O diretor para as relações internacionais do Benfica, Simão Sabrosa, foi instado a comentar alguma situações a envolverem jogadores brasileiros das águias. Se sobre Lucas Veríssimo garantiu não saber se poderá estar no Mundial, já sobre David Neres assumiu que o reforço dos encarnados estár "num nível altíssimo". [Imagens: TNT Sports Brasil]