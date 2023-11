Simeone sobre João Félix: «Perto da área joga bem, mas quando tem de vir um metro para trás...»

A carregar o vídeo ...

Diego Simeone considerou, no programa 'El Larguero', da 'Canena SER', que João Félix "é um jogador com talento" mas "quando não entendes as idiossincrasias onde estás, é difícil conviver". O treinador do Atlético Madrid, com quem o avançado português do Barcelona tem contrato, explicou que o sucesso do jogador do Barça é bom mas os colchoneros, mas não deixou de constatar um facto: "Tudo o que seja jogar perto da área joga bem, mas se tem de vir um metro para trás, custa-lhe. Isso acontece no Barcelona, no Chelsea ou connosco." (Vídeo 'El Larguero'/Twitter)