O programa de TV italiano 'ChronoGP' fez uma simulação em 3D do acidente de Romain Grosjean no GP Bahrein, no último fim-de-semana, onde é possível ver como o halo salvou a vida do piloto francês da Haas. Na simulação percebe-se como o rail ficou por cima do halo e como o carro acabou por se partir em dois. O piloto, recorde-se, acabou por sair do local pelo seu próprio pé. (Vídeo YouTube)