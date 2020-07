A carregar o vídeo ...

Guilherme Siqueira, hoje com 34 anos, foi treinado por Jorge Jesus no Benfica em 2013/14. Atualmente, o brasileiro é empresário, representa Filipe Luís e também é amigo de Diego Alves. Record pediu a Siqueira para partilhar como o lateral esquerdo e o guarda-redes do Flamengo lidaram com a saída de Jesus do Mengão.