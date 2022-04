«Slava Ukraini, Heroiam Slava»: a emocionante mensagem de Miguel Cardoso ao povo ucraniano

A carregar o vídeo ...

Miguel Cardoso, treinador português que entre 2013 e 2017 esteve ao serviço do Shakhtar Donetsk com variadas funções, deixou esta segunda-feira uma emocionante mensagem ao povo ucraniano, em especial "a todos os que estão a lutar pelo seu país". Num vídeo publicado nas redes sociais, o antigo técnico do Rio Ave, que orientou a equipa na temporada 2020/21, recordou a passagem pelo futebol ucraniano, esperando que um dia a Ucrânia "volte a florescer."



"Eu amo a Ucrânia, as pessoas que vivem na Ucrânia e as palavras mais fortes que eu posso dizer-vos é 'Slava Ukraini, Heroiam Slava' [Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis, em ucraniano]", disse no final do vídeo.