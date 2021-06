A carregar o vídeo ...

O Spartak Moscovo, treinado por Rui Vitória, recorreu às redes sociais e 'meteu-se' com Cristiano Ronaldo. Tudo por causa do livre que o avançado português cobrou no particular da Seleção Nacional frente a Israel, num remate em que a bola saiu.. bastante ao lado da baliza israelita. [Vídeo: Twitter Spartak Moscovo]