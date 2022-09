Só faltou o golo de Cristiano Ronaldo: CR7 não escondeu alguma frustração após jogo azarado

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo acabou por não ter um jogo muito feliz, apesar da assistência para o golo de Diogo Jota, o quarto da Seleção na República Checa. O capitão de Portugal desperdiçou duas boas oportunidades e ficou a sangrar em duas ocasiões após lances mais duros dos adversários. No final, aplaudiu o apoio dos adeptos portugueses desde o centro do relvado e foi o primeiro a sair, cumprimentando Fernando Santos no caminho para o balneário.