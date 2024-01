«Só um treinador do Arsenal faria aquela estupidez»: Ferdinand diz o que pensa ao ver Arteta ser alimentado à boca

A carregar o vídeo ...

Mikel Arteta visitou o restaurante do famoso chef Salt Bae no Dubai e o vídeo que circula nas redes sociais, onde o treinador do Arsenal aparece a ser alimentado à boca pelo cozinheiro turco, tem merecido todo o tipo de críticas. A última veio de Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, que no seu podcast 'Vibe With Five' disse o que pensa do assunto: "Ele [Salt Bae] andou a fazer aquilo no meu casamento com alguns convidados. Mas se estou a pagar, a mim não me dá comida na boca, comigo não. Um treinador do Manchester United não o faria, só um treinador do Arsenal faria aquela estupidez. O Pep [Guardoila] não faria aquilo." (Vídeo Twitter)