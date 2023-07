Soa a despedida: Alan Varela viu colegas entrar em campo e ouviu cânticos dos adeptos com a filha ao colo

A carregar o vídeo ...

Alan Varela ficou de fora das opções do Boca Juniors no jogo desta madrugada frente ao Newell's Old Boys, a contar para a 26.ª jornada do campeonato argentino. Perto de ser anunciado como reforço do FC Porto para o meio-campo, o médio esteve no relvado do Estádio Alberto J. Armando no momento em que os companheiros entravam em campo. Com a filha ao colo, o médio foi cumprimentado por alguns colegas enquanto ouvia os adeptos a dirigirem-lhe cânticos como em jeito de despedida. Alan Varela agradeceu o gesto. [Vídeo: SportsCenter]