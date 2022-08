A carregar o vídeo ...

Matías Espíndola brilhou pelo Tigres num jogo de equipas de reservas, ante o River Plate. Ora, Matías é sobrinho do antigo craque Juan Roman Riquelme, que se tornou célebre com a camisola do Boca Juniors. Os genes parecem ser partilhados e o familiar direto de Riquelme brilhou também contra o eterno rival do tio, o River, com um golo a 60 metros da baliza. [Imagens: TNT Sports Argentina]