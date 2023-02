Socos, encontrões e muita confusão: Athletico-Coritiba acabou da pior maneira

A carregar o vídeo ...

O clássico entre Athletico Paranaense e Coritiba - orientado por António Oliveira - terminou numa tremenda confusão, com socos e muitos encontrões à mistura. Numa altura em que o marcador exibia um 1-1 Terans (do Athletico) e Márcio Silva pegaram-se o que levou a que o resto dos companheiros se envolvessem... e até um adepto invadiu o relvado para se juntar à confusão. O treinador português entrou em campo para tentar acalmar as hostes... mas sem sucesso [Vídeos Twitter]