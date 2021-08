Solskjaer: «Nunca pensámos que Cristiano Ronaldo fosse sair da Juventus esta época»

A carregar o vídeo ...

Ole Gunnar Solskjaer assumiu este domingo, no final do Wolverhampton-Manchester United, que não contava que Cristiano Ronaldo fosse sair esta temporada da Juventus. Em declarações no final da partida, o técnico norueguês dos red devils falou ainda sobre a posição que o português poderá integrar no onze da equipa e o quão determinante foi a sua vontade em regressar a Old Trafford para no desenrolar das negociações. [Vídeo: Football Daily]