Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson encontraram-se no dia do jogo entre Manchester United e Liverpool, duelo em que os red devils sofreram uma goleada pesada e histórica. A revelação foi feita esta sexta-feira por Ole Gunnar Solskjaer, quando o técnico confirmava ter trocado algumas palavras com a figura do clube, que esteve em Old Trafford a participar num evento comercial. [Vídeo: One Football]