Son após vitória do Tottenham: «Tenho uma viagem de 15 horas amanhã, não quero ir com os ombros pesados»

Son Heung-Min destacou a importância de o Tottenham ter vencido o West Ham, naquele que foi o último jogo antes da pausa para os compromissos das seleções. O avançado sul-coreano, que bisou na partida, referiu o facto de viajar para se juntar à seleção do Coreia do Sul para os jogos de apuramento para o Mundial'2022 e a relevância de não ir com 'preocupações' extra, já que os spurs venceram no dérbi de Londres. [Vídeo: One Football]