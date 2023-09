Son recusa pegar em telemóvel de adepta para tirar selfie por causa… da marca

A carregar o vídeo ...

Son Heung-Min preparava-se para tirar uma selfie com uma adepta, até que viu... a marca do aparelho. Ao ver que estava perante um Iphone, o avançado sul-coreano, que tem um acordo publicitário com a Samsung e o impede de tocar noutros dispositivos da concorrência, recusou pegar no telemóvel e sugeriu que fosse a fã a tirar a fotografia. Mais tarde, uma outra adepta fez o mesmo pedido e teve mais sorte, uma vez que o telemóvel era da marca certa. [Vídeo: Twitter]