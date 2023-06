Sonho tornado realidade: Speed finalmente conheceu Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

O sonho foi finalmente concretizado. O YouTuber IShowSpeed finalmente conheceu pessoalmente Cristiano Ronaldo. O norte-americano esperou pelo craque português nas garagens do Estádio da Luz e contou com a ajuda de Rafael Leão, que deu um toque no vidro do carro onde seguia CR7 para proporcionar a Speed o encontro que tanto desejava. Houve direito a 'Siii' e tudo. No final, Speed chorou.