Sony anuncia chegada do GTA V para a PlayStation 5... em 2021

Apesar do lançamento do Grand Theft Auto V (GTA V) para a PlayStation 5 só chegar ao público em 2021, a Sony - empresa japonesa que tem parceria com a Rockstar Games, produtora da série do videojogo GTA -, prometeu uma surpresa para os fãs: acesso gratuito a todos os compradores da nova consola ao GTA Online, em 2021, para além da oferta de 1 milhão de moedas, a partir de 11 de junho, a todos os jogadores de GTA V na PlayStation 4. [Vídeo: PlayStation]