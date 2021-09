Sorrisos, sprints e alguns toques artísticos: o vídeo do primeiro treino de Cristiano Ronaldo no Man. United

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo treinou esta terça-feira com os novos colegas no Manchester United, no regresso ao clube 12 anos depois. Uma sessão ainda de integração para o craque português, que participou num 'meiinho', fez algumas arrancadas à parte e deu alguns toques artísticos na bola. Tudo com muitos sorrisos à mistura, dado o entusiasmo de todos neste retorno de CR7 a Old Trafford.