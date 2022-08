Sorteio da liga feminina em Espanha teve de ser repetido porque... confundiram 6 e o 9

A carregar o vídeo ...

O sorteio da Primeira Divisão espanhola feminina ficou marcado por uma cena insólita, que levou mesmo à repetição do procedimento esta sexta-feira. O problema surgiu no momento de retirar as cinco bolas que definiriam a chave do calendário: quando saiu o 9, interpretaram-no como um 6; quando saiu o 6, foi dito e anotado o 9. Com isso, o número que definiu o primeiro calendário (46495) estava errado, pois devia ter sido o 49465. E tudo acabou anulado e obrigou a repetir, agora com atenção redobrada à orientação destas dois números.