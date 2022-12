Sósia de Neymar gera loucura em centro comercial no Qatar: seguranças obrigados a fechar loja

A carregar o vídeo ...

Enquanto Neymar, o verdadeiro, recupera de uma lesão num pé, o Neymar 'fake' passeia por Doha, no Qatar, e gera a confusão. Eigon Oliver, sósia do craque canarinho, esteve num centro comercial e foi a loucura, com centenas de pessoas a querem aproximar-se do 'craque'. A euforia em torno do falso 'Ney' até obrigou os seguranças do shopping a fecharem uma loja... (Vídeo Instagram)