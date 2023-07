A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga apresentou esta sexta-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais, a nova mascote feminina Augusta. O vídeo de apresentação foi filmado no interior do Estádio Municipal de Braga e contou com a participação de Brácaro, a mascote masculina do clube arsenalista. [Vídeo: SC Braga]