Sp. Braga-FC Porto: João Pinheiro foi ao VAR e expulsou Wendell

Wendell fez uma entrada duríssima sobre Victor Gómez ao minuto 62. Num primeiro momento, João Pinheiro mostrou o cartão amarelo ao lateral do FC Porto, mas depois acabou por mudar a cor do cartão para vermelho após analisar as imagens do lance com recurso ao VAR. Dragões reduzidos a 10 jogadores. Sorriso irónico de Sérgio Conceição (não visível nestas imagens) após decisão de João Pinheiro. [Vídeo: VSports]